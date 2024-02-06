الأهلي يهزم سموحة في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة سموحة، وشهدت تفوقًا من جانب لاعبي الأهلي، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون رد.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 26-24، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة 25-8.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق الفوز على القناة بنتيجة 3-0 في المباراة السابقة، ضمن منافسات الدوري، وواصل انتصاراته محققًا الفوز اليوم على سموحة.