مدرب نيجيريا يكشف موقف أوسيمين من مباراة جنوب أفريقيا

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لـ منتخب نيجيريا، موقف المهاجم فيكتور أوسيمين من مباراة جنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وسيلاقي منتخب نيجيريا نظيره جنوب أفريقيا، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، على ملعب السلام بمدينة بواكى في كوت ديفوار.

وزادت التكهنات، في الأيام القليلة الماضية، حول غياب محتمل للمهاجم فيكتور أوسيمين، عن مباراة جنوب أفريقيا، بعدما شعر ببعض الآلام في المعدة.

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وقال بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “لا أستطيع حتى الآن تحديد موقف أوسيمين من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا”.

وواصل: “منتخب حنوب أفريقيا منظم ويمتلك لاعبين واثقين من أنفسهم، واستطاع التغلب على المغرب وإقصائها من البطولة، وندرك قوة المنافس ورغبته في تحقيق اللقب مثلنا تمامًا”.

واتم بيسرو: “نريد أن نكون واقعيين، ولست مقتنعًا بأن منتخب نيجيريا هو المرشح الأوفر حظًا كما تقولون”.

وكان منتخب نيجيريا خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز بهدف نظيف على منتخب أنجولا خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.