"في ميزان حسناته".. كيف سيتعامل التوأم مع صلاح بعد الهجوم عليه؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وإبراهيم حسن مديرا عاما.

وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ16، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من الكونغو.

وأصيب محمد صلاح خلال مباراة غانا بأمم أفريقيا، وانتهى مشواره مع المنتخب في تلك اللحظة، وسافر لإنجلترا للتأهيل من جديد.

لن يعود مرة أخرى

وعلق حسام حسن على رحيل صلاح عن معسكر المنتخب الوطني عبر قناة "إم بي سي مصر": "لو كنت مدربا لمنتخب مصر خلال هذا الموقف، وشعرت أن محمد صلاح يريد السفر، سأوافق على رحيله لكن لن يعود مرة أخرى حتى لو وصلت إلى النهائي، لأن الإصابة لم تكن قوية".

في ميزان حسناته

وخلال الحديث عن أزمة صلاح عبر قناة "إم بي سي مصر"، قال مصطفى يونس: "لا يوجد لاعب في مصر يفعل ما يفعله صلاح للبلد"، ليرد عليه إبراهيم حسن قائلا: "في ميزان حسناته".

أمنية إبراهيم

وفي تصريحات تلفزيونية أخرى، علق إبراهيم على امكانية وصول محمد صلاح لعدد أهداف حسام حسن مع منتخب مصر: "لا أريد أن يصل صلاح لرقم حسام أو يتخطاه، والتاريخ الذي حققه لبلده أتحدى أي لاعب أن يحققه، سواء على المستوى المحلي أو الدولي".

بعد تلك التصريحات ينتظر الشارع المصري، طبيعة العلاقة بين صلاح والتوأم، في أول ظهور لهم في المنتخب.