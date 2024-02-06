"على القمة".. هل يصبح حسام حسن الهداف والمدرب التاريخي لمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري، خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت مسيرة حسام حسن رفقة المنتخب المصري الكثير من الإنجازات، طوال مشواره مع المنتخب، أبرزها التتويج بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض حسام حسن طوال تاريخ مشاركاته رفقة المنتخب المصري 178 مباراة، في مختلف المناسبات ما بين ودية ورسمية، منذ الظهور الأول له أمام النرويج في مباراة ودية، أقيمت في 10 سبتمبر 1985، تحت قيادة المدرب الإنجليزي مايك سميث.

وتمكن حسام حسن من تسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المنتخب الوطني، بعدما أصبح الهداف التاريخى للفراعنة بتسجيله 69 هدفاً خلال 178 مباراة.

وحقق حسام حسن لقب كأس الأمم الأفريقية كلاعب في ثلاث مناسبات مختلفة، أعوام 1986 بمصر، 1998 بوركينا فاسو، وكان هداف البطولة في هذه النسخة برصيد 7 أهداف، وكان آخر تتويج له بأمم أفريقيا في نسخة عام 2006 بمصر.

وبعد تعيينه بشكل رسمي قيادة المنتخب المصري، فهناك عدد من التحديات التي تواجه أسطورة الكرة المصرية السابق، ليصبح واحد من المدربين التاريخيين لمصر كما هو الهداف التاريخي للمنتخب.

ويأتي في مقدمة التحديات التي يواجهها حسن مع الفراعنة، هي عودة المنتخب المصري لمنصات التتويج مرة آخري، خلال بطولة أمم أفريقيا القادمة 2025 بالمغرب، فلم يتمكن المنتخب المصري من حصد لقب البطولة منذ التتويج بآخر لقب عام 2010.

والتحدي الثاني الذي يواجه "العميد"، هو الصعود مع المنتخب المصري إلى كأس العالم 2026، ولكن لم يعد الصعود إلى المونديال هو الأمر الصعب بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 منتخب، فيعد التحدي الأساسي لحسام حسن هو الوصول إلى أبعد مدى رفقة المنتخب الوطني بالمونديال القادم 2026، وليس مجرد المشاركة فقط.