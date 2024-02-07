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ياسر حمد: من يرتدي قميص الزمالك يحمل مسئولية الملايين

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ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالإنضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا على أن من الدوريات الكبيرة.

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وقال ياسر حمد عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: سعيد بتواجدي في نادي الزمالك ، وأشكر الشعب المصري على دعمه للقضية الفلسطينية العالم كله يرى ما يحدث ولدت في إسبانيا ولكنني فلسطيني".
وأضاف: "الزمالك فريق معروف على مستوى العالم وأنا سعيد بتواجدي به.. الزمالك هو الفريق الملكي وأحد أكبر الأندية الأفريقية 
وتابع: "وكيلي أبلغني برغبة الزمالك في التعاقد معي وأبديت موافقتي على الفور أعلم قيمة الزمالك والمفاوضات كانت ميسرة".
وواصل : "الزمالك يملك جماهيرية كبيرة ونسعى لاستغلال الضغط في تحقيق الانتصارات الدوري المصري هو الأقوى وهذا سبب عودتي له".
وأردف: "أعشق التحديات والمنافسة وفضلت الزمالك لرغبتي في حصد البطولات، سجلت في شباك الزمالك وأنا لاعبا في المصري وأتمنى التسجيل بالقميص الأبيض".
وأتم: " أشكر جماهير الزمالك التي دعمتني وأتمنى تحقيق الإنجازات مع الملكي من يرتدي قميص الزمالك هو يمثل ملايين المشجعين وهذه مسئولية كبيرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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