ياسر حمد: من يرتدي قميص الزمالك يحمل مسئولية الملايين

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالإنضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا على أن الدوري المصري من الدوريات الكبيرة.

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وقال ياسر حمد عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: سعيد بتواجدي في نادي الزمالك ، وأشكر الشعب المصري على دعمه للقضية الفلسطينية العالم كله يرى ما يحدث ولدت في إسبانيا ولكنني فلسطيني".

وأضاف: "الزمالك فريق معروف على مستوى العالم وأنا سعيد بتواجدي به.. الزمالك هو الفريق الملكي وأحد أكبر الأندية الأفريقية

وتابع: "وكيلي أبلغني برغبة الزمالك في التعاقد معي وأبديت موافقتي على الفور أعلم قيمة الزمالك والمفاوضات كانت ميسرة".

وواصل : "الزمالك يملك جماهيرية كبيرة ونسعى لاستغلال الضغط في تحقيق الانتصارات الدوري المصري هو الأقوى وهذا سبب عودتي له".

وأردف: "أعشق التحديات والمنافسة وفضلت الزمالك لرغبتي في حصد البطولات، سجلت في شباك الزمالك وأنا لاعبا في المصري وأتمنى التسجيل بالقميص الأبيض".

وأتم: " أشكر جماهير الزمالك التي دعمتني وأتمنى تحقيق الإنجازات مع الملكي من يرتدي قميص الزمالك هو يمثل ملايين المشجعين وهذه مسئولية كبيرة".