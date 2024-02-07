حسن مصطفى: تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب قرار تأخر كثيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن هناك دائمًا انتقادات وحملات "تقطيع" ضد أي مدير فني يتولى قيادة منتخب مصر، مطالبًا الجميع بدعم ومساندة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "حسام حسن كان من المفترض أن يتولى تدريب منتخب مصر بعد فترة هيكتور كوبر، والخطوة تأخرت كثيرًا، لكن الأهم في المرحلة المقبلة تحقيق نتائج جيدة، وحسام حسن شخصية محترمة وكذلك إبراهيم حسن من الشخصيات الطيبة جدا".

وأضاف: "كنت أعمل مع حسام حسن، ولكن قررت الاعتذار عن عدم الاستمرار معه، بسبب موقف معين ومشادة حدثت أمام اللاعبين، وكان يسألني عن رأي فني معين وقولت له الرأي، ولكن يبدو أنه لم يعجبه، وبعد ذلك رحلت من الجهاز الفني، وابراهيم حسن كان يريد مني الاستمرار ولكني كنت قد اتخذت القرار، ولم أندم على ذلك، لانني اتخذت القرار الصحيح".

وأكمل: "حسام حسن لديه فنيات جيدة، وقادر على إيصال المعلومات بشكل جيد للاعبين الذين يحبونه ويكون لديهم رغبة في تقديم أفضل مستوى، وأعتقد أنه لن تكون أزمة مطلقا بين محمد صلاح والجهاز الفني كما يتردد".