مدرب غينيا الاستوائية يعلق على الخروج الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - علق خوان ميشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي على الخروج من منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعاليتها من ١٣ يناير الماضي إلى ١١ فبراير الجاري.

وقال مدرب غينيا الاستوائية..

- خضنا مباريات كأس الأمم وكأنها مباريات نهائية ونحنا في تقديم أداء جيد.

- جهزنا كثيرا لمواجهة كوت ديفوار من أجل تحقيق الفوز، وهذا ما فعلناه في النهاية، ولكن لم ننجح في استكمال المشوار ونأمل في أن نكون أفضل خلال المرة القادمة.

- لو كنا سجلنا ركلة الجزاء في مباراة غينيا لكان الوضع أفضل ولكن هذا يحدث في كرة القدم.

- لا يوجد مفاجأة بالنسبة لنا.. نحن حضرنا كثيرا للظهور بشكل مميز وحضرنا للقاء كوت ديفوار بشكل مختلف وتلك المفاجأة ليست صدفة.

- عقدي مع غينيا الاستوائية ينتهي في يونيو القادم.

- منتخب مصر واجع صعوبات وكان من المنتظر أن يقدم أداء افضل.