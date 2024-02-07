الاهلي يتحرك لقيد الزنفلي في القائمة الأفريقية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الاهلي بدأ في التحرك من أجل قيد محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق، في القائمة الإفريقية.

وكان النادي الاهلي، قد تعاقد مع محمود الزنفلي، لتدعيم حراسة مرمى الفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، بعد انتهاء القيد الأفريقي.

وتعاقد الاهلي مع الزنفلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي بخلع في الكتف.

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وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن النادي الاهلي قدم التماسًا للاتحاد الأفريقي لقيد محمود الزنفلي في قائمة الفريق الإفريقية.

وأوضح أن النادي الاهلي أكد في التماسه المقدم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الشناوي تعرض للإصابة في أمم إفريقيا، وأنه أخذ وقتًا للبحث عن لاعب جديد ليتم قيده.

وأشار شبانة إلى أن النادي الاهلي، ينتظر قرار الكاف فيما يخص الموافقة أو الرفض على قيد الزنفلي.