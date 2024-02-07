شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة وجود خلافات فى مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، أنه لا صحة لما نشر بشأن وجود خلافات بين مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال.

وقال الكابتن عماد سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "البعض يهدف إلى هدم استقرارنا، بعد الخروج من النفق المظلم، والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وذلك من خلال نشر أخبار مغلوطة لا صحة لها على الإطلاق".

وتابع: "تناول البعض أخبار كاذبة عن توتر العلاقة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا أمر غير صحيح".

واستطرد: "الجميع على قلب رجل واحد داخل النادي من أجل خدمته واستعادة أمجاده، وسنعمل جاهدا على تحقيق طموحات الجماهير المتعطشة لاستعادة الانتصارات والألقاب".

وأتم: "أطالب كل من ينتمي إلى الإسماعيلي الالتفاف حول النادي للنهوض سويا فلا وقت للخلافات، ولا وقت لنشر أخبار تهدف إلى هدم استقرار النادي".