ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات بطولة الامم الافريقية اليوم، مواجهتين من العيار الثقيل، اذ يلتقي المنتخب النيجيري بنظيره جنوب افريقيا، فيما يواجه اصحاب الارض المنتخب الافواري نظيره الكونغو الديموقراطية.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا – 7 مساء - beIN Sports HD 3 Max

كوت ديفوار ضد جمهورية الكونغو – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه بركلات المعاناة الترجيحية على حساب الرأس الأخضر في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا مثيرًا على نظيره المالي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لينجح في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.