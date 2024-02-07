اتحاد جدة يلتقي الطائي في الدوري السعودي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الاول كلرة القدم بنادي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي أمام نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024 في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الاتحاد والطائي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد جلوي ضمن مؤجلات بطولة الدوري السعودي.

وتأجلت مباراة الاتحاد والطائي، التي كان مقررا لها ديسمبر الماضي حيث كان من المفترض أن تكون هي آخر المواجهات قبل إيقاف الدوري السعودي واستعداد الأخضر لكأس اسيا ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فريق الطائي المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.