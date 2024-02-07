7 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت الإصابات العديد من لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الغيابات بالمارد الأحمر أمام شباب بلوزداد 7 لاعبين دفعة واحدة سواء للإصابة أو عدم القيد في القائمة الإفريقية.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الحارس الدولي محمد الشناوي والفلسطيني وسام ابو علي واحمد عبد القادر ومحمود متولي واحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابات المختلفة وخضوعهم لبرنامج علاجي وتاهيلي.

كما يغيب عن صفوف الأهلي عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الجديد المنضم من صفوف مودرن فيوتشر ومحمود الزنفلي حارس مرمى الفريق المنضم من صفوف الداخلية، بسبب عدم قيدهما بالقائمة الإفريقية.

ويعاني وسام أبو علي، من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، واشتكى أحمد عبدالقادر من الإصابة في العضلة الخلفية ومحمود متولي للإصابة في العضلة الأمامية، وأحمد نبيل كوكا للإصابة في الكاحل، فيما خضع محمد الشناوي لجراحة في الكتف.

ويسابق المغربي رضا سليم جناح الفريق الهجومي الزمن من أجل اللحاق برحلة الجزائر بعد التخلص من الإصابة التي تعرض لها في الكتف وانتظامه في التدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، باستثناء اللاعبين الدوليين العائدين من الراحة ويخضعون لبرنامج تدريبي خاص استعدادا لرحلة الجزائر القادمة.