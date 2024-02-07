الحسيني: كأس العالم لسلاح الشيش تعود من جديد لاستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للفردي والفرق على صعيدي الرجال والسيدات، خلال الفترة ما بين 22 وحتى 25 فبراير الجاري التي تنظمها مصر للمرة السابعة على التوالي.

وقال عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن البطولة هذا العام تعود مرة اخرى لاستاد القاهرة الدولي بعد تنظيمها العام الماضي في العاصمة الإدارية.

وأضاف الحسيني: تنظيم البطولة في استاد القاهرة سيتيح للجماهير المصرية الحضور ومؤازرة المنتخب المصري خاصةً أن هذه البطولة لها أهمية كبرى في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد الحسيني أن الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل أروقة الاتحاد المصري للسلاح حيث تعمل اللجنة المنظمة على تنظيم بطولة عالمية كالمعتاد، حيث أن اللجنة المنظمة في الاتحاد المصري برئاسة أحمد الميداني، عضو مجلس الإدارة، لديها خبرات تراكمية بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات العالمية على أرض مصر في ملاعب مختلفة وفي ظروف صعبة.

واستطرد رئيس الاتحاد المصري: فريق سلاح الشيش يحتل حالياً المركز السابع في التصنيف الأولمبي المؤهل للأولمبياد أي أن الفريق محتفظ بتصنيفه الذي يؤهله للأولمبياد ويجب عليه المحافظة على هذا التصنيف من أجل ضمان التأهل بفريق كامل ليخوض اللاعبون منافسات الأولمبياد في منافسات الفرق والفردي.

وأوضح الحسيني أن لاعبي سلاح الشيش حققوا تطور كبير خلال الفترة الماضية هي استطاع محمد حمزة الفوز بالعديد من الميداليات في بطولات كأس العالم ليصل حاليًا للمركز الرابع في التصنيف العالمي وهو أفضل مركز استطاع اللاعب الوصول له، كما حقق البطل الصاعد عبد الرحمن طلبه تطور كبير ووصل للمركز ال 20 عالميًا للكبار وهو لا يزال من لاعبي منتخب الناشئين.

وتابع رئيس الاتحاد المصري أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى نحو 500 فرد يمثلون نحو 40 دولة، حيث قامت 31 دولة بالتسجيل حتى الآن ولا يزال التسجيل مفتوح.

وأتم الحسيني تصريحاته قائلًا: هدفنا الرئيسي تحسين تصنيف الفريق المصري من أجل ضمان التأهل لأولمبياد باريس 2024 في مركز متقدم، كما نطمح في الحصول على ميدالية والاستفادة من إقامة البطولة على أرض مصر.