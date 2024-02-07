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موقف الأهلي من رحيل عبد القادر للدوري التركي

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ياسر رشاد - القاهرة - رحب النادي الأهلي برحيل أحمد عبد القادر جناح الفريق الهجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتلقي عبد القادر عرضا للرحيل إلى نادي سيفاس سبور التركي علي سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي في الموسم القادم.

ووصلت المفاوضات بين الأهلي والنادي التركي إلى مرحلة متقدمة للغاية، ولكن يتبقي الاتفاق على البنود المالية في الصفقة وطريقة السداد.

وخرج عبد القادر تماماً من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، في ظل تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية ودخوله في خلافات مع المدرب السويسري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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