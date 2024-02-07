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محمود فتح الله يرفض الإستمرار مع بيراميدز

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر محمود فتح الله، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على الرحيل عن الفريق السماوي، بحثا عن خوض تجربة جديدة. 

وحاول مسئولو بيراميدز إثناء فتح الله عن الرحيل، إلا أنه يصر على عدم الاستمرار، رغبة منه في خوض تحدي جديد، خارج النادي السماوي. 

وأعلن بيراميدز خلال الساعات الماضية، رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو رفقة معاونيه، عن الإدارة الفنية للفريق، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية. يقدم نادي بيراميدز جهازه الفني الجديد على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الواحدة من ظهر اليوم، الأربعاء، على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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