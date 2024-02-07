المقاولون يهزم الطيران بثلاثية نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2013 في الفوز علي فريق الطيران بثلاثية نظيفة أحرزها مالك محمد وعمر أحمد حسنين وياسين ماجد سانتوس ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب، في بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2013

يقود الفريق الكابتن ابراهيم البهنسي مدير فني والكابتن كريم رضوان مدرب الفريق و الكابتن سعيد محمد مدرب حراس المرمى والكابتن حسن حسام اداري واخصائي إصابات الملاعب الكابتن البكري.

المقاولون 2011 يحقق العلامة الكاملة بفوزه علي مصر الجديدة

نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز علي فريق مصر الجديدة بنتيجة ثمان اهداف نظيفة، أحرز الأهداف مهاب رمضان هاتريك و محمد أسامة و مروان محمد هدفان لكل منهما واحمد أسامة هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملاعب المقاولون العرب, في اطار بطولة البراعم لمنطقة القاهرة ٠

يقود الفريق الكابتن محمد رجب مدير فني ويعاونه الكابتن محمد ابو السعود مدرب و مدرب حراس المرمى الكابتن حمدي حسين والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب ٠