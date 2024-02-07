تعليق مثير من شوبير بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار اتحاد الكرة بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “لا تعليق على قرار اتحاد الكرة بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، ودورنا الحالي هو مساندة حسام حسن وتشجعيه بلا آراء جانبية”.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أمس الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، على أن يعاونه إبراهيم حسن كمدير للمنتخب، وطارق سليمان مدرب عام، وأحمد الكأس مدرب مساعد، وممدوح الصغير مدربًا لحراس المرمى.

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وكان اتحاد الكرة قد وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأسبق؛ وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بالخروج من دور الـ16 بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وسبق لحسام حسن وأن تولى تدريب العديد من الأندية منها الزمالك وبيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وسموحة والمصرية للاتصالات، كما تولى تدريب منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا.