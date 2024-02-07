“مفيش خطة”.. ميدو يتنقد اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر الأسبق ومقدم برنامج الريمونتادا عبر فضائية المحور تخبط اتحاد الكرة في ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الثلاثاء عن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا؛ وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا وتوديعها من دور الـ16 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال ميدو في تصريحاته ببرنامج “الريمونتادا”: “الاتجاه في اتحاد الكرة كان تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر ثم حدث شقلباظ وتم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب”.

وأضاف: “لا توجد خطة للكرة المصرية، لا يمكن أن يكون هناك توجه ويتم تغييره بعد ذلك، ولكني سعيد بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر”.

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وأكمل: “زاملت حسام حسن في الملعب وتشرفت بالتدريب احت يده، أعرفه جيدًا وأعرف أن جميع اللاعبين سيلعبون تحت يديه”.

وأتم: “حسام حسن سيخرج أفضل ما لدى محمد صلاح في الملعب، أعلم كيف تحدث الكيميا بين اللاعبين، ومحمد صلاح وحسام حسن ستحدث بينهما كيميا وسيتألق صلاح مع منتخب مصر تحت قيادة العميد”.