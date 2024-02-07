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جلسه سريعة بين جوميز ولاعبي الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الإسماعيلي

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 01:05 م 2/7/2024 1:05:36 PM
جلسه بين جوميز واللاعبين

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة  سريعه مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأوضح لهم أن الفترة الحالية بمثابة مرحلة التعرف على لاعبيه، للوقوف على المستويات الفنية لكل لاعب، وطالب الجميع باستغلال هذه الفرصة لحجز مقعده في التشكيل الأساسي.

وأضاف المدير الفني أن الاجتهاد في التدريبات والتركيز، هما أساس مشاركة أي لاعب في المباريات، وطالبهم ببذل أقصى جهد  خلال التدريبات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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