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الأهلي يجرب خطة شباب بلوزداد الجزائري في ودية السبت

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، خوض مباراة ودية يوم السبت القادم، استعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى كولر إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين الدوليين العائدين للفريق ومشاركة العناصر الجديدة مثل عمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي رغم عدم قيدهما في القائمة الإفريقية.

كما يحرص كولر إلى تجربة خطة اللعب وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي قد خاض معسكرا خارجيا في الامارات خلال فترة التوقف الدولي، لعب خلاله مبارتين وديتين، قبل أن يعود للقاهرة ويخوض مباراة ودية أمام سموحة السكندري ويفوز فيها بنتيجة 2/1.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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