بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع أمام نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة نيجيريا مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور نصف نهائي أمم أفريقيا بعدما تخطي نظيره الرأس الأخضر بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة، فيما تأهل نيجيريا علي حساب أنجولا بهدف نظيف.

يواجه الفائز من مباراة منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا مع الفائز من المواجهة الأخرى بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية علي نهائي أمم أفريقيا 2023.

وتقام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، بنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 Max.



تشكيل جنوب أفريقيا المتوقع لمباراة نيجيريا:



في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو.

خط الوسط: سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

