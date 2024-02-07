المقاولون يخوض مباراة ودية أمام زد.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المقاولون العرب مباراة ودية عصر اليوم الأربعاء على ملعبه بالجبل الأخضر، بعد نهاية معسكره أمس الثلاثاء في الإسماعيلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حقق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الاثنين الماضي خلال معسكره بالإسماعيلية الذي إنطلق الأسبوع الماضي.

سجل هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي حضر المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري وأكد ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب.