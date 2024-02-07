كأس إسبانيا: التعادل يخيّم على لقاء سوسييداد ومايوركا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : خرج فريقا ريال سوسييداد وريال مايوركا بتعادل سلبي من مواجهة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم الثلاثاء على ملعب الاخير.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الجانبين، حيث هيمن ريال سوسييداد على الكرة في الشوط الاول، الا انّه عانى الأمرَين للحصول على فرص صريحة، في حين غابت الفعالية عن اداء مايوركا في الدقائق الـ 45 الاولى في ظل تراجع دفاعي ملحوظ.

واشتعلت المباراة بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث أضاع مهاجم سوسييداد النيجيري صادق عمر العديد من الفرص الذهبية لمنح فريقه الاسبقية في لقاء الذهاب خارج أرضه، حيث تفوّق الضيوف بشكل ملحوظ في المباراة.

وقال لاعب وسط ريال سوسييداد مارتن زوبيمندي لشبكة موفيستار بعد المباراة "اعتقد انّ الهدف كان الخروج من هنا بنتيجة جيدة، لم نفعل ذلك ومن خلال رؤية المباراة، استحقينا اكثر".

وعلى رغم الاداء المتفاوت لسوسييداد في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز السادس، الا انه يتألق في المسابقات الاخرى حيث بلغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لمواجهة باربس سان جرمان الفرنسي.

ويبحث سوسييداد عن رابع ألقابه في الكأس بعد ان تُوج بلقب نسخة 2019 2020 التي اقيمت مباراتها النهائية في العام 2021 بسبب جائحة كوفيد 19 آنذاك، إضافة الى نسختي 1909 و1987.

وسبق ان فاز مايوركا بلقب الكأس مرة واحدة فقط عام 2003.

وقال مدرب مايوركا خافيير أغيري "مع هذا الخصم، وهو افضل منا، ولديه العديد من الامكانات، انا سعيد بالنتيجة".

وتابع "كنا نعرف انّهم سيضعوننا تحت الضغط، كانت مباراة تعيّن علينا العمل فيها كثيرا، والجري كثيرا، ليست الاجمل على الارجح، لكنّها مفتوحة على كل الاحتمالات".

وسيكون أتلتيكو مدريد أمام امتحان شاق في المواجهة الاخرى من الدور نصف النهائي وذلك حين يستضيف أتلتيك بلباو الأربعاء في لقاء الذهاب.