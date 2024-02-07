جوميز غدا ..يختبر لاعبى الزمالك فى وديتين مع فرق الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين غداً الخميس، أمام فريقي 2003 و2005، للوقوف على المستويات الفنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وأخطر الجهاز الفني لاعبيه بخوض مباراتين أمام فريقي 2003 و2005 على ملعب النادي، وستقام المباراة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً، في حين ستقام الودية الثانية في الثانية عشر والنصف ظهراً.

وفضل البرتغالي جوميز، مواجهة فرق الشباب ودياً، لمشاهدة جميع لاعبيه والوقوف على مستوياتهم الفنية، بالإضافة لمتابعة العناصر المميزة بفرق الشباب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.