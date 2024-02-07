اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتحمل تكاليف إصابة محمد الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - خاطب اتحاد الكرة ، الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تحمل الاخير تكاليف علاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة فعاليتها بدولة كوت ديفوار حتى ١١ فبراير الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للعبة ، على تكفل فيفا بكافة تكاليف العلاج والجراحة لأي لاعب تعرض للإصابة خلال المشاركات الدولية مع منتخب بلاده ، وغاب بسببها عن ناديه لفترة تتجاوز ٢٨ يوما .

وعاد محمد الشناوي، مطلع الأسبوع الجاري إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا عقب إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري ١٦ من الشهر الجاري لحساب الجوله الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.