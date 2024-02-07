استبعاد ثلاثي الاهلي حتى نهاية الموسم.. قرار صارم من كولر

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، قراراً صارماً، باستبعاد ثلاثي الفريق حتى نهاية هذا الموسم 2023-2024، لأسباب مختفلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، لاستكمال مشواره في الموسم الحالي، بعد فترة التوقف الدولي، التي شهدت خروج منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا 2023، من دور ثمن النهائي.

وأعاد السويسري مارسيل كولر، حساباته في تشكيل الاهلي، خاصة بعد ضم الصفقات الشتوية الجديدة التي تتمثل في كل من الفلسطيني وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد، والحارس محمود الزنفلي.

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من جانبه، قرر كولر تجميد الثلاثي، أحمد عبد القادر، محمود متولي، كريم نيدفيد، حتى نهاية الموسم، الأول بسبب الأزمات، والثنائي نظراً للإصابات المتكرر.

علماً بأن محمود متولي يعاني من إصابات متكررة في العضلة الأمامية، فيما أصيب نيدفيد برشح في الركبة.

وينتظر الاهلي مباراة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الاهلي مع شباب بلوزدادى، يوم 16 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.