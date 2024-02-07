طلب عاجل من كولر بشأن نجم الاهلي المصاب

وجه السويسري مارسيل كولر، طلباً عاجلًا، للجهاز الطبي بالنادي الاهلي تحت قيادة الدكتور أحمد جاب الله، بشأن نجم الفريق المصاب.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بقيادة مارسيل كولر، استعداداته لمواجهات القادمة، من أجل مواصلة المنافسة على كافة بطولات هذا الموسم.

ويعاني الاهلي من إصابات عديدة في الآون الأخيرة، من بينهم محمد الشناوي، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي، خالد عبد الفتاح.

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وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن كولر طلب من الجهاز الطبي، تكثيف علاج أحمد نبيل كوكا، من أجل عودته سريعاً للملعب.

وأكد طبيب الاهلي لكولر، على أن أحمد نبيل كوكا يخوض برنامجه التأهيلي بشكل جيد، كما أنه يحتاج 10 أيام فقط من أجل العودة للتدريبات.

وكان أحمد نبيل كوكا، قد تعرض للإصابة أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر، استعداداً لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

وغاب أحمد نبيل كوكا عن الملاعب، إثر هذه الإصابة ومن ثم استبعد من قائمة منتخب مصر، ويسابق الزمن من أجل عودته للمشاركة مع الاهـلي من جديد، خاصة بعدما حصل على ثقة مارسيل كولر.