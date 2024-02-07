خضوع محمد الشناوي لعملية جراحية جديدة ساعات

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، على خضوع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، لعملية جراحية جديدة خلال الساعات القادمة.

وكان محمد الشناوي قد تعرض إصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حالياَ في كوت ديفوار.

وأثبتت الفحوصات الطبية، أن الشناوي تعرض لإصابة بخلع في الكتف، وعلى إثرها خضع نجم الاهلي لعملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

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وكشفت التقارير اليوم، أن محمد الشناوي أبلغ مسؤولو الاهلي، أنه سيخضع لعملية جراحية في العين، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت أن جراحة الشناوي المرتقبة في العين، كانت مؤجلة بسبب مشاركاته مع الاهلي ومنتخب مصر في الفترة الماضية، لذلك قرر استغلال فترة غيابه الطويلة عن الملاعب بالخضوع لها.

ومن المقرر أن يغيب محمد شناوي عن الملاعب لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة الأخيرة، لذلك تعاقد الاهلي مع محمود الزنفلي، حارس الداخلية على سبيل الإعارة، لتعويض غيابه بالفترة المقبلة.