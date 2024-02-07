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ثنائي مصري.. قائمة حكام أفريقيا في كأس العالم 2026

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كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأربعاء، عن قائمة حكام أفريقيا، لبطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تواجد ثنائي مصري.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو من العام نفسه، وتستمر حتى 19 يوليو التالي، في ثلاث دول وهم، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً.

وتواجد الثنائي المصري أمين عمر ومحمد معروف، على رأس قائمة أفريقيا في كأس العالم 2024، كما أنها شهدت وجود حكمة مغربية.

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وضمت قائمة حكام أفريقيا في كأس العالم 2026، 16 حكماً، من بينهم، الجزائري مصطفى غربال والكونغولي جون جاك أندالا والمصريين أمين عمر ومحمد معروف.

والليبي معتز الشلماني والسوداني محمود اسماعيل والسنغالي عيسى سي والغابوني اتشو بيير والجنوب أفريقي توم أبونجيل والصومالي عمر أرتان والتشادي الحاج محمد ألو والموريتاني دحان بيده.

ومن المقرر، أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، ستنطلق يوم 11 يونيو 2026، على ملعب “أزتيكا” في المكسيك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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