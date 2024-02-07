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"شهد على رحيل مدرب الأهلي وثنائي المنتخب".. من هو العضو الجديد في جهاز الزمالك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي الزمالك بشكل رسمي، تعيين محمد مدني الشهير بـ "تيتو" مترجما للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ومنذ تولي المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز المسئولية الفنية للأبيض، وكان يقوم أحمد مجدي المدرب المساعد، بدور الترجمة للاعبين.

من هو محمد مدني مترجم جوميز الجديد:

ولم يكن محمد مدني جديدا على العمل مع الأجهزة الفني سواء في الأندية أو المنتخبات بالكرة المصرية، بجانب عمله من قبل مع جوزيه جوميز في الدوري السعودي.

شهد على رحيل ثنائي المنتخب الوطني

عمل محمد مدني مع البرتغالي كارلوس كيروش، حين تولي قيادة المنتخب الوطني عام 2021، ورحل عقب الفشل في الوصول إلى كأس العالم 2022 بقطر.

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كما عمل مع البرتغالي روي فيتوريا الذي تولى تدريب منتخب مصر الموسم الماضي 2023، ورحل مؤخرا بعد الخروج مبكرا من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

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مترجم لمدرب الأهلي البرتغالي

وفي المقابل عمل محمد مدني الشهير بـ "تيتو"، مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي الذي تولى تدريب الفريق عام 2022، ورحل سريعا بسبب النتائج السيئة.

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تجربة سابقة مع جوزيه جوميز

محمد مدني له تجربة سابقة أيضا مع البرتغالي جوزيه جوميز، مع فريق التعاون السعودي عام 2017، وهو ما جعله يطالب بالعمل معه مرة أخرى، في الزمالك بعدما رحل مع جهاز المنتخب الوطني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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