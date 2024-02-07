قطر إلي نهائي كأس آسيا بثلاثية ماراثونية في إيران

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب قطر بشكل رسمي بطاقة التأهل إلي نهائي كأس آسيا، بعد مباراة ماراثونية مع نظيره منتخب إيران انتهت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب الثمامة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا.

وكان منتخب ايران قد تقدم عن طريق سردار ازمون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، لتصبح النتيجة 1/1 .

ثم نجح جاسم جابر مدافع منتخب قطر في احراز هدف التعادل لمنتخب بلاده ضد ايران في الدقيقة 18 من المباراة المقامة حاليا بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أسيا، على ملعب ستاد الثمام.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب القطري، ليحسم نتيجة الشوط الأول لصالح العنابي بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني أدرك المنتخب الإيراني التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب علي رضا، لتصبح النتيجة 2-2.

وفي الدقيقة 82 سجل المعز علي هدف قاتل لمنتخب قطر، ليتقدم العنابي بثلاثية مقابل هدفين.

بهده النتيجة تأهل منتخب قطر "أصحاب الأرض" للمباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع منتخب الأردن الذي تأهل أمس الثلاثاء علي حساب كوريا الجنوبية.