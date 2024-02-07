تشكيل جنوب أفريقيا ضد نيجيريا بنصف نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هوجو بروس المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا عن التشكيل الرسمي للصدام الكروي المرتقب أمام نيجيريا، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا ضد نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا وصيفيا للمجموعة الخامسة برفقة منتخبات مالى وناميبيا وتونس، بدأ مشواره بالسقوط أمام مالى بهدفين نظيفين، قبل الفوز على ناميبيا برباعية نظيفة، ثم التعادل مع تونس بهدف لمثله، ليتأهل وصيفا برصيد 4 نقاط، وفي دور الـ 16 أطاح منتخب جنوب أفريقيا بمنتخب المغرب في دور ثمن النهائي بهدفين نظيفين، ثم الفوز على منتخب الرأس الأخضر في دور ربع النهائي بركلات الترجيح 2/ 1، ليضرب موعدا مع نيجيريا في نصف النهائي.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا بقيادة هوجو بروس، المدير الفني المباراة على أمل تخطي منتخب نجيريا والتأهل لنهائي بطولة كأس الإفريقية لتحقيق اللقب الثاني الغائي منذ أكثر من 28 عاما.