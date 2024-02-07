"كنت سأعتزل".. مصير مجهول للاعب الأهلي مع منتخب مصر بقيادة حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبح مصير لاعب النادي الأهلي عمر كمال عبدالواحد مجهولا، بشأن الانضمام إلى منتخب مصر، عقب تولي العميد حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب، بسبب عدة أزمات نشأت بين الثنائي، خلال فترة وجود الأول في المصري البورسعيدي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفا البرتغالي روي فيتوريا، وتعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

قرار الاعتزال

أكد عمر كمال، خلال تصريحات على قناة أون تايم سبورتس، وجود أزمة بينه وبين حسام حسن خلال توليه القيادة الفنية للمصري البورسعيدي، وقال: "أول عامين في المصري لم يكونوا جيدين، لأنني كنت لا ألعب، وحدثت معي كثير من الأشياء".

وأضاف: "مع احترامي لحسام حسن، لكنني لم اتأقلم معه ونشبت بيننا مشادة، تسببت في أنني أغادر النادي إعارة إلى الأسيوطي 6 أشهر، السبب كان طريقة اللعب، ففي مباراة تعرض كريم العراقي للطرد، وطلب حسام حسن مني اللعب في مركز الظهير الأيمن، لكنني لم أستطع اللعب جيدا، لهذا غضب مني".

وأوضح باكيا: "كنت سأعتزل كرة القدم، وأريد أن أشكر إبراهيم بيسا عامل غرفة الملابس، لأنه كان يتكفل بي ماديا، هذا لأنني كنت في قائمة الانتظار ولم أحصل على أموال من النادي".

واختتم عمر: "بعد انتهاء الإعارة تلقيت عرضا من إنبي بقيادة إيهاب جلال، لكن حسام حسن رفض رحيلي، فاعترضت وقولت لهم إنني لن أتمكن من اللعب، وحدثت مشاكل كبرى، حتى جاء بعدها إيهاب جلال لتدريب المصري".

الأهلي لا يحتاجه

وعلى الجانب الآخر، قال حسام حسن، خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر، إن الأهلي ليس في حاجة إلى عمر كمال عبدالواحد، كما أن محمد هاني إمكانياته تتفوق عليه، من الناحية الدفاعية.

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