"كاف" يخطر بيراميدز بموعد وطاقم حكام مباراة مازيمبي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي بيراميدز، بموعد مباراته ضد مازيمبي الكونغولي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى طاقم التحكيم.

ويواجه بيراميدز نظيره مازيمبي، في الثالثة عصر السبت 24 فبراير، في مدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير اللقاء طاقم حكام من غانا، بقيادة الدولي دانيال لاريا، ويعاونه كلا من، مواطنه بروبي أتشيمبونج مساعد الأول، ورولاند أدي مساعد الثاني، وتشارليز بولو حكما رابعا.

ويراقب المباراة التشادي محمد ديمبلي، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، فيما يكون المنسق العام المغربي عبد الله العتماني، والمنسق الأمني الكاميروني كريستين إيريني.

يذكر أن مازيمبي يتصدر المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي بيراميدز في المركز الأخير، برصيد 4 نقاط.

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