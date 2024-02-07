دقيقة بدقيقة.. نيجيريا ٠-٠ جنوب أفريقيا.. بداية المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار موقع "الخليج 365" تابعوا معنا مباراة منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، التي تنطلق الآن، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلاقي الفائز من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا، الفائز من مباراة ساحل العاج والكونغو الديمقراطية، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب نيجيريا

ويضم تشكيل منتخب نيجيريا التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: وليام إيكونج، سيمي اجاي، كالفن باسي، أولا أينا.

خط الوسط: فرانك أونيكا، برايت أوساي صموئيل، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين.

ويأتي على مقاعد بدلاء نيجيريا التالي: فرانسيس أوزوهو، الحسن يوسف، أحمد موسى، جو أريبو، صامويل تشوكويزي، برونو أونيمايتشي، كيليتشي إيهيناتشو، بول أونواتشو، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميرو، تيريم موفي، رفائيل أونيديكا.

تشكيل جنوب أفريقيا

وجاء تشكيل منتخب جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: هلومفو كيكانا، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سفيفيلو سيتول، ثيمبا زواني.

خط الهجوم: خوليسو موداو، بيرسي تاو، إيفيدنس ماكجوبا.

فيما يأتي على مقاعد بدلاء جنوب أفريقيا الآتي: نيكو موبي، تيرينس ماشيجو، أوزوين أبوليس، جايدن آدامز، ثابنج موناري، فيلي موثوا، زاخيلي ليباسا، نكوسيناثي سيبسي، ميهلالي مايامبيلا، ريكاردو جوس، ثابيلو مورينا.

ويرصد موقع "الخليج 365" المباراة دقيقة بدقيقة فور انطلاقها، ويمكنكم متابعتها هنا:

الساعة 7:00 مساءً، بداية مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

الدقيقة 4، تمريرات بين لاعبي منتخب نيجيريا، في وسط الملعب

الدقيقة 10، سيطرة من منتخب نيجيريا، في محاولة لإحراز الهدف الأول

الدقيقة 14، تصويبة لمنتخب جنوب أفريقيا من خارج منطقة الجزاء، عن طريق سيتول، لكنها سهلة في يد حارس المرمى