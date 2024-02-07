خيسوس مدرب الهلال: رونالدو لاعب عالمي وسنتحداه في النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، استعداده للمواجهة المرتقبة أمام فريق النصر السعودي، في نهائي الدورة الودية بالرياض، على ملعب المملكة ارينا، في تمام الثامنة مساء غدًا الخميس، في ثالث مباريات البطولة الودية 2024.

وقال خيسوس، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة : "جاهزون لمواجهة النصر، ولا يوجد ضغط على اللاعبين، والأهم، بالنسبة لنا، هو الجاهزية الجسدية، ونحن ننتظر مواجهة النصر ولا نريد أن نُشتت لاعبينا".

وأضاف مدرب الهلال : " رونالدو لاعب عالمي وحقق إنجازات كثيرة في مسيرته، كأس موسم الرياض يشاهده جميع العالم، وفريقنا مستعدّ لأي تحدٍّ أمام رونالدو وفريق النصر".

وزاد البرتغالي عن عودة اللاعبين الدوليين: "اللاعبون الدوليون جميعهم مستعدّون لخوض أي مباراة، وأشركناهم في الحصة التدريبية، ومستعدّون لمباراة الغد".

وأكمل خيسوس : "سلمان الفرج لن يشارك في مباراة النصر، ما زال غير مستعدّ فنياً، وسالم الدوسري جاهز وخصائصه مع الهلال تختلف عن المنتخب، ونثق بأنه سيؤدي أداء جيداً".