الأهلي يكشف حقيقة العروض الإنجليزية لـ "ديانج"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الاهلي حقيقة وصول عروض احتراف أوروبية للاعب المالي اليو ديانج لاعب وسط القلعة الحمراء، للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر في تصريحات لبوابة الخليج 365، عدم تلقي النادي أية عروض احتراف من أندية أوروبية للاعب المالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشار المصدر إلى أن ديانج حصل على بعض العروض من أندية قطرية وتركية خلال فترة الانتقالات الماضية ولكن المقابل المالي كان ضعيفا للغاية بشكل لا يتناسب مع امكانيات اللاعب ولا يرضي طموحات النادي الأهلي.

وشدد المصدر أن إدارة الأهلي وضعت تسعيرة للاستغناء عن خدمات اللاعب المالي في يناير الحالي أو الصيف القادم لا تقل عن 5 ملايين دولار.

واشترط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع لاعب وسط اجنبي، للموافقة على رحيل اليو ديانج الذي يعتبر من الأعمدة الرئيسية للفريق.

وكان اليو ديانج قد شارك في مران الأهلي اليوم الأربعاء، بعد العودة من منتخب بلده، عقب توديع بطولة أمم إفريقيا 2023 بعد الخسارة من كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد، في ربع نهائي البطولة.

واعلن وكيل ديانج في وقت سابق عن اهتمام أندية إنجلترا وست هام وبيرنلي وأندرلخت البلجيكي باللعب المالي من خلال متابعته في بطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

