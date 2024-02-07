كاف يدعو حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - لحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية لما قدمه حسام حسن في مسيرته الكروية.

ويقام نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم ١١ فبراير من الشهر الجاري بكوت ديفوار .

من جانبه علق جاربا لاوال نجم نيجيريا السابق على قرار تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني الوطني الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال لاعب نيجيريا السابق خلال تصريحات تلفزيونية الساعات الأخيرة : تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر قرار جيد لمصر حسام حسن كان اسما كبيرا في إفريقيا ومصر سعيد جدا له، وأدعو الله أن يوفق في مهمته كان لاعبا مذهلا وهو مدير فني كبير وأتمنى له التوفيق.