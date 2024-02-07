الهلال يلتقي النصرفي تحدي كأس موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتواجه الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض اليوم، حيث يعتبر الحدث الأضخم في القارة في الوقت الحالي، إذ ستنقل المباراة إلى أكثر من 100 دولة وستكون مواجهة بطابع رسمي.

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب كون البطولة مقامة على أرضه فيما النصر يرغب في تحقيق البطولة على ملعب الهلال.

ويتواجه المدربان جيسوس ولويس كاسترو للمرة الثانية عشرة، حيث تواجها في 11 مواجهه سابقة (6 انتصر فيها جيسوس، و3 انتصر فيها لويس كاسترو، وحدث التعادل مرتين).

ويطمح كاسترو في تقليص فارق الانتصارات بينه وبين مواطنه البرتغالي جيسوس ويقدم المدربان نتائج رائعة ومستويات كبيرة في الموسم الحالي، حيث لم يتعرض الهلال لأي خسارة ويتصدر بطولة الدوري بعد أن خاض الزعيم “29 مباراة، حقق الانتصار في 26 منها، ولم يتعرض لـ أي خسارة طيلت الموسم.

كما استطاع الهلال تسجيل 86 هدفا ويعتبر هذا الرقم كبيرا ومرعبا جدا، في حين النصر يقدم مستويات رائعة ونتائج إيجابيه وينافس الهلال على بطولة الدوري، حيث خاض «29 مباراة، 23 منها بانتصار و3 تعادلات مقابل 3 خسائر.

وسبق أن تواجه الهلال والنصر هذا الموسم مرة واحدة في بطولة الدوري وانتصر الهلال بنتيجة (3-0) ويملك النصر والهلال هدافين من الطراز العالمي وهم الأسطورة كرستيانو رونالدو والصربي ميتروفيتش، حيث استطاع الدون «تسجيل 24 هدفا وصناعة 10 أهداف» ويعتبر كرستيانو رونالدو هداف الدوري السعودي، فيما سجل ميتروفيتش 26 هدفا وصناعة 5 أهداف.

وفي حدث استثنائي قد يتواجه الهلال والنصر 6 مرات الموسم الحالي، نهائي كأس موسم رياض، واحتمالية المواجهة خلال أبطال آسيا مباراتين، إضافة إلى كأس السوبر، وأخرى في الدوري، وأخيرا بطولة كأس الملك.

الديربي اليوم سيحمل معه كثيرا من الإثارة حيث مواجهة النهائي ستشهد عودة 12 لاعبا دوليا للهلال بعد خروج الأخضر وبقية المنتخبات من المنافسات الدولية، ويتقدمهم عبدالإله المالكي، محمد كنو، محمد البريك، ياسين بونو، كوليبالي، تمبكتي، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، صالح الشهري، محمد الربيعي، علي البليهي.

كما تنفس النصر الصعداء بعد عودة 6 لاعبين، عزيز بيهيتش الوافد الجديد، ساديو ماني، علي لاجامي، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، عبدالله خيبري.

الفريقان سيدخلان المواجهة مكتملي الصفوف وستكون المباراة الأضخم في القارة حاليا.

قبل المواجهة: