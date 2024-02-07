هل يعوض راكتيتش رحيل بانيغا عن الشباب؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد التوقيع مع النجم الكرواتي إيفان راكتيتش يأمل الجمهور الشبابي في أن يعوض هذا الاختيار وأرقام اللاعب خلال مسيرته في القارة العجوز رحيل قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا.

وبدأ راكيتيتش مسيرته الكروية مع نادي بازل السويسري وأمضى موسمين معهم قبل أن يوقع مع النادي الألماني شالكه 04.

وبعد إمضائه ثلاث مواسم ونصف في الدوري الألماني، وقع مع نادي إشبيلية في يناير من عام 2011.

وأصبح بعدها بعامين قائد الفريق وفاز معهم بالدوري الأوروبي. وفي يونيو 2014، وصل ناديا برشلونة وإشبيلية إلى اتفاق حول انتقال راكيتيتش إلى صفوف النادي الكتالوني.

مسيرته مع برشلونة

وفي موسمه الأول مع برشلونة، حقق الكرواتي الثلاثية ضامنا دوري الأبطال والليغا وكأس الملك.

وسجل الهدف الأول في نهائي دوري الأبطال 2015.

وأصبح بذلك أول لاعب يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد عام واحد من فوزه بالدوري الأوروبي مع فريق آخر.

وبعد لعبه لأكثر من 300 مباراة مع برشلونة حصد من خلالها على ثلاثة عشر لقبا.

الصعيد الدولي

وعلى الصعيد الدولي يلعب راكيتيتش للمنتخب الكرواتي. مع أنه مثل سويسرا في الفئات العمرية الصغيرة، إلا أنه اختار تمثيل دولة والديه في مسيرته الدولية.

لعب أول مباراة له مع المنتخب الكرواتي عام 2007 ولعب معهم في يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018 الذي وصلت فيه كرواتيا إلى النهائي.

أعلن راكيتيتش اعتزاله الدولي في سبتمبر 2020 بعد أن مثل المنتخب الكرواتي في 106 مناسبة، ما جعله رابع لاعب مشاركة مع المنتخب الكرواتي وقت اعتزاله.

مسيرة إيفان راكتيتش الكروية:

بازل السويسري:

أول ظهور كان عام 2005 يونيو في نادي بازل السويسري ولعب معه حتى عام 2007، وشارك معه في 34 مباراة وسجل 11 هدفا.

شالكه الألماني:

انتقل إلى نادي شالكه 04 الألماني وقد سجل 28 هدفا في 70 مباراة شارك فيها.

إشبيلية الإسباني:

انتقل عام 2011 إلى نادي إشبيلية الإسباني، وخاض معه 117 مباراة وسجل 27 هدفا.

برشلونة الإسباني:

انتقل في يونيو 2014 إلى نادي برشلونة الإسباني بمبلغ 18 مليون يورو ولعب وسجل في أول موسم له 9 أهداف في 42 مباراة في جميع المسابقات، وأبرز أهدافه هو هدفه على جوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 في الملعب الأولمبي في برلين، وفاز مع برشلونة في الخماسية موسم 2014–15 (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي 2015).

العودة لإشبيلية

في 1 سبتمبر 2020 انتقل راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 سنوات قضاها في برشلونة.

وشارك راكيتيتش في 323 مباراة بقميص إشبيلية في جميع البطولات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 63 هدفا.

مسيرته الدولية:

بدأ باللعب مع منتخب كرواتيا لكرة القدم منذ عام 2007.

شارك في بطولة أمم أوروبا 2008.

بطولة أمم أوروبا 2012.

بطولة أمم أوروبا 2016.

كأس العالم 2010.

كأس العالم 2014.

كأس العالم 2018.

شارك في بلوغ منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

الإنجازات الفردية:

دوري السوبر السويسري أفضل لاعب شاب في سنة 2006.

دوري السوبر السويسري هدف الموسم 2006.

جائزة اللعب النظيف 2013.

لاعب الشهر في الدوري الإسباني يناير 2014.

الدوري الأوروبي رجل المباراة في النهائي 2014.

الدوري الإسباني فريق الموسم 2013- 2014.

الدوري الأوروبي فريق الموسم 2013–2014.

دوري أبطال أوروبا فريق الموسم 2014–2015.

أفضل لاعب كرواتي في العام 2015.

الإنجازات والبطولات:

بازل السويسري.

كأس سويسرا 2006.

إشبيلية

الدوري الأوروبي مرتين 2013–2022

برشلونة