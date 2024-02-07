نيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب نيجيريا تأهل رسميًا إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب السلام بنصف نهائي البطولة.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين خلال الشوط الأول، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف، في نصف لقاء أول كان متوسطًا المستوى لم تهتز خلاله الشباك.

وفي الشوط الثاني شهد اللقاء أحداث مثيرة للغاية حيث تقدمت نيجيريا بالهدف الأول هم طريق اللاعب وليام تروست إيكونغ من ضربة جزاء، ثم تعادلت جنوب أفريقيا في الدقيقة الأخيرة عن طريق اللاعب تيبوهو موكيانا من ضربة جزاء أيضًا.

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

بينما بدأ جنوب أفريقيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

شهدت مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا سيناريو خيالي في اللحظات الأخيرة من اللقاء من بطولة الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر.

وفي الدقيقة 85 سجل منتخب نيجيريا الهدف الثاني عن طريق النجم فيكتور أوسيمين ليحسم بطاقة التأهل بشكل كبير، إلا أن الحكم المصري أمين عمر كان له رأي أخر، بعدما قرر إلغاء هدف النسور عقب العودة للفار بسبب وجود خطأ على لاعب نيجيريا في الكرة التي سبقتها.

وبعد عودة أمين عمر للفار قرر احتساب ركلة جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا بسبب عرقلة لاعب البافانا في منطقة جزاء نيجيريا، والتي منتخب الأولاد هدف التعادل والدخول بالمباراة في الأشواط الإضافية.

واتجهت المباراة إلى الأشوط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب نيجيريا وحسم تأهله رسميًا للمباراة النهائية.