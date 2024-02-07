مفاجأة.. كولر رفض عودة قندوسي للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عودة الجزائري احمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي ل بوابة الخليج 365، عن طرح لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، فكرة قطع إعارة قندوسي مع سيراميكا واستعادته في يناير بعد المستوي المميز الذي يقدمه منذ رحيله عن القلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي، بشرط الاستغناء عن خدمات الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الذي لم يظهر بصورة جيدة في النصف الأول من الموسم.

وعرضت لجنة التخطيط فكرة الاستغناء عن موديست بعد التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي في يناير الماضي، الا أن كولر رفض تماماً رحيل المهاجم الفرنسي في المرحلة الحالية.

وتمسك كولر باستمرار موديست في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، مشدداً على ثقته التامة في قدرات المهاجم الفرنسي وأنه سيصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق في النص الثاني من الموسم.

ويحق الأهلي قطع إعارة قندوسي مع سيراميكا وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين، التي تسمح بعودة اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمتلك الأهلي 5 لاعبين أجانب في قائمة بالموسم الحالي وهم التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والجنوب افريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والفرنسي انتوني موديست، بخلاف المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي الذي يعامل كلاعب محلي.

وكما يمتلك الأهلي ثلاثة لاعبين أجانب تحت السن وهم التونسي محمد الضاوي كريستو والثنائي الغاني صامويل أوبونج وريندورف أدوم سارباه.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.