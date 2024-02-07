أحمد سعيد: حسام حسن صدامي ولن يجامل أحد

ياسر رشاد - القاهرة - عقب الإعلامي أحمد سعيد، على تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيًا لمنتخب مصر، قائلاً: "حسام حسن من المدربين الجيدين، لديه تجربة جيدة مع الزمالك، حيث استطاع أن يرفع تصنيف الزمالك للمنافسة على الدوري في وقت قليل، وكان الأقرب، لولا عودة مانويل جوزيه".

وتابع "سعيد"، خلال تقديمه برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الكابتن حسام حسن درب منتخب الأردن، وكانت تجربته مع الأردن جيدة، ومع النادي المصري وصل لنصف النهائي في الكونفدرالية، وهذا الأمر كان أكبر من إمكانيات الفريق، معقبًا: "حسام حسن درب 29 مباردة، وحقق نتيجة إيجابية 12 مرة، واستطاع الفوز على الأهلي 5 مرات، وتعادل مع الأهلي 7 مرات".

وأضاف أن حسام حسن لا يجامل ولا يطبطب على أحد، ولكن لديه مشكلة بسيطة جدًا قد تكون سبب كبير في إنهاء حلمه مع المنتخب، خاصة وأنه صدامي جدًا وصريح جدًا، وتصريحاته ليست محسوبة، وإذا لم يتم السيطرة عليه فقد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أن حسام حسن هاجم محمد صلاح بعد خروجه من المنتخب، وطالب بتغييره حال عدم أدائه بشكل جيد مع المنتخب.