كوت ديفوار تتقدم على الكونغو وتضع قدمًا في نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول على الكونغو في المباراة المقامة على ملعب الحسن واتارا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

سجل سباستيان هيلير هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.

وفي حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة سيتأهل منتخب الأفيال الإيفوارية إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.