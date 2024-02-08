إبراهيم سعيد يهاجم محمد صلاح ويطالبه بتهنئة حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم سعيد عبر برنامجه بلس ٩٠ أنه لا يفهم سر وداع محمد صلاح لـ فيتوريا بعد الرحيل عن منتخب مصر (مدرب لا يستحق ذلك)وحسام حسن قادر على أن يكون منتخب مصر بلا أي مجاملات وفرصة حسام حسن كبيرة في النجاح ولكن محتاج فقط الدعم ويجب على محمد صلاح مساندة حسام حسن في مهمته مع منتخب مصر ولابد أن يظهر ذلك

وأشار سعيد: اتحاد الكرة لابد أن يتقدم بـ استقالته لأن عقد فيتوريا كارثة ولابد محاسبة المسؤول وأن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كان لابد أن يرحل عن تدريب الفراعنة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" اتحاد الكرة لم يقدم أى شئ للكرة المصرية ولابد أن يقدم استقالته لأنه فشل في كافة الملفات من بينها المنتخبات الوطنية الذين هم أساس عمله".

وأضاف:" لا أفهم عقد روي فيتوريا، لماذا تم توقيع عقد بهذا الرقم الكبير؟، وطبيعي البرتغالي يرفض تمامًا الرحيل سوى بالحصول على عقده بشكل كامل، أنت أخطأت وكتبت هذا العقد، ولابد من تحمل المسؤولية".

وأتم:" لابد أن يتحمل من وقع على هذا العقد مع روي فيتوريا المسؤولية، لأنه عقد كارثي".