الاتحاد يعلن إنهاء التعاقد مع محترفه البرازيلي بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان رسمي، إنهاء التعاقد مع المحترف البرازيلي إيجور كورنادو، بالتراضي.

وقال الاتحاد في بيانه: "تعلن شركة نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم إيجور كورنادو بالتراضي".

وأضاف: "وقدم الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد السيد دومينجوس أوليفرا الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وما قدمه خلالها من جهد ومستوى مميز، متمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة".

وانضم كورنادو إلى الاتحاد في يوليو 2021، ولعب 71 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالها 16 هدفا، وساهم في 32.

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