فيوتشر يعلن خليفة حسام حسن في القيادة الفنية للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، خلفاً لحسام حسن.

وكان حسام حسن، رحل عن الفريق لتولي مسئولية القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلال الفترة المقبلة.

وتم عقد جلسة بين المدير الفني الجديد تامر مصطفى والمدير التنفيذي لمودرن فيوتشر هيثم عرابي، تم إتمام التعاقد خلالها والاتفاق على أهداف وسياسة النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، إلى جانب المدير الفني تامر مصطفى، كلا من علاء ميهوب كمدير للكرة، ورضا الفداوي مدرب عام، والثنائي محمد صديق ودانيال خيمينيز مدربين مساعدين، ومدرب حراس محمد يونس، أحمد فتحي مخطط أحمال، بالإضافة إلى كريم فهمي محلل أداء وأيمن فريد طبيب للفريق.