عبدالملك: إقالة جاسكيه من كوت ديفوار ساهمت في صعودهم للنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب كوت ديفوار بات قريبًا من التتويج بكأس أمم إفريقيا الحالية، مشيرًا إلى أن قرار إقالة المدرب الفرنسي لويس جاسكيه كان قرارًا شجاعًا، رغم أن الأفيال الإيفوارية حتى الآن لا تقدم المستوى القوي، لكنهم يسيروا بشكل طيب وتخطوا الأدوار الصعبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد الكرة المصري لم يمتلك الشجاعة في رحيل فيتوريا خلال أمم افريقيا وكان من الصعب تنفيذ ذلك، ولو كنت مسئولًا لن اتخذ قرار برحيله المدرب البرتغالي".

وأضاف: "منتخب نيجيريا لم يقدم أيضا الأداء المأمول في البطولة، ويعتمد على الدفاع، وعلى الورق هم مرشحين وبقوة في البطولة، لكن النهائي سيكون مختلف تمامًا في ظل الأجواء الحالية، ولو صعد منتخب الرأس الأخضر وواجه نيجيريا كان سيقدم أداءًا أفضل بكثير من جنوب افريقيا".

وأكمل: "الفترة الأخيرة كنت أرفض وجود مدرب مصري لقيادة المنتخب الأول، واتحاد الكرة لا يساهم في تأهيل أي مدرب للتواجد في المنصب، وذكرت ذلك وقت تعيين إيهاب جلال، ولذلك أكرر نفس الكلام حاليًا بعيدًا عن اسم حسام حسن وصدور قرار بتعيينه حاليًا".

وأوضح: "لا أتحدث عن شخص حسام حسن مطلقا، لكن أتحدث عن الفكرة نفسها، ومن الصعب تقييمه فنيًا إلا بعدما يقود المنتخب في عدد من المباريات، علينا أن نسانده وندعمه في الفترة المقبلة، كما أنه سيتعامل مع لاعبين محترفين خصوصا محمد صلاح الذي قارب على ضرب الرقم القياسي للكابتن حسام حسن ".