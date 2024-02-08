موقف مصابي الاهلي من مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات مصابي الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا.. الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي

وأفادت التقارير، أن وسام أبو علي باتت فرص لحاقه بمباراة الاهلي وشباب بلوزداد صعبة للغاية حتى الآن رغم البرنامج الطبي المكثف الذي يخضع له، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضحت التقارير، أن خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لفريق الاهلي أصبح خارج مباراة بلوزداد بعدما تعرض للإصابة في مباراة سموحة الودية، بجزع في وجه القدم ويحتاج 3 أسابيع من أجل العودة.

واختتمت: “محمود متولي مدافع الأحمر سيغيب عن مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلي لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية”.

ويقع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.