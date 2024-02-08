الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي نجم الفريق الكروي بنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع 10 صفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم صفوفه وعلى رأسهم عبدالله السعيد قادمًا من بيراميدز.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية ردًا على أنباء مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي أثناء الاتفاق بشأن ضم عبد الله السعيد: “جميع اللاعبين المصريين والمحترفين كان لديهم رغبة في الانضمام لـ القلعة البيضاء”.

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وتابع: “الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد لأن الأمور تحسب بمدى عطائه في الملعب وأداؤه الفني والمهاري”.

وواصل: “السعيد إضافة لعناصر فريق الزمالك الحالية، وهم معظمهم لاعبين صغار، ويحتاجون لخبرات محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافي”.

واختتم: “ملف غرامة محمود كهربا نجم الاهلي يديره حسين لبيب رئيس الزمالك بصفة شخصية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مترجم جوزيه جوميز حتى هذه اللحظة”.